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Adis Jahovic ve Mattias Erik Johansson'un cezaları onandı

TFF Tahkim Kurulu, Fraport Tav Antalyaspor'dan forveti Adis Jahovic'in 2 ve Gençlerbirliği'nin savunmacısı Mattias Erik Johansson'un 3 maçlık cezasını onadı.

19 Kasım 2020, Perşembe 17:38 Son Güncelleme:
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Adis Jahovic ve Mattias Erik Johansson'un cezaları onandı

Tahkim Kurulu'nun gerçekleştirdiği olağan toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6. E.2020/342 - K.2020/349

Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK'nın 05.11.2020 tarihli E.2020-2021/280 - K.2020-2021/327 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.650,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2020/345 - K.2020/352

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Mattias Erik Johansson ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/295 - K.2020-2021/378 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Mattias Erik Johansson'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

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