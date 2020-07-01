Adis Jahovic: Herkesi yenebiliriz

Antalyaspor’un golcüsü Adis Jahovic’ten FANATİK’e özel açıklamalar...Takımının gol yükünü çeken yıldız, bu hafta oynayacakları Başakşehir maçından başlayarak zirvede belirleyici olacakları Trabzon ve Galatasaray müsabakalarıyla ilgili iddialı ifadeler kullandı. 15 golü bulunan Jahovic, “Bizim için kimin şampiyon olacağı önemli değil. Güzel bir zirve yarışı yaşanıyor. Umarım hak eden kazanır ama kimse için kolay olmayacak” dedi ve ekledi:

‘Rekor büyüyebilir’

“Antalyaspor’a devre arasında geldim. Çok iyi bir takım kuruldu. Her geçen hafta da hocamızın istediklerine daha iyi cevap veren bir ekip haline geldik. Bu da sonuçlara yansıdı. Şu anda 11 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumdayız. Bu, Antalyaspor tarihi için bir rekor anlamına geliyor. Bir rekor kırdık ve bu rekorun bir daha kırılmaması için bunu geliştirmeyi istiyoruz.”

‘Muhteşem bir takımız’

“Takım olarak muhteşem bir performansımız var. Gaziantep karşısında eksik kalmamıza rağmen herkes yenilmemizi beklerken yine puan almayı başardık. Şimdi tek düşüncemiz Başakşehir’le oynayacağımız maç. Berabere kalmak değil, tek hedefimiz evimizde oynayacağımız bu karşılaşmadan galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak. Ligi en iyi yerde bitirmeyi düşünüyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var.”

‘Trabzon ve Galatasaray’

“Daha sonra Trabzonspor ve Galatasaray’la oynayacağız. Herkesin gözü üzerimizde olacak bu maçlarda. Bu yüzden ne kadar iyi bir takım olduğumuzu tüm Türkiye’ye gösterebilme şansımız olacak. Biz de oyuncular olarak bu maçlarda en iyisini yapacağız. Eğer şu anki takımımız sezon başı kurulmuş olsa Antalyaspor zirve yarışı veren takımlardan bir tanesi olabilirdi.”

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak



