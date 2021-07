Adis Jahovic hedefini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ’nin golcü futbolcusu Adis Jahovic, bütün takımların iyi transferler yaptığını belirterek, yeni sezonda Türkiye’nin en golcü yabancı oyuncusu olmayı hedeflediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum’un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki kamp dönemini tamamlayan Göztepe’nin 34 yaşındaki forvet oyuncusu Adis Jahovic, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları, Süper Lig ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona sıkı şekilde hazırlandıklarını belirten Kuzey Makedonyalı golcü, "28 Haziran’da hazırlıklarımıza başladık ve o Günden beri çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Yeni transferlerle çok iyi şekilde çalışıyoruz. Umarım kamp sonuna kadar böyle çalışmaya devam ederiz." dedi.

Jahovic, Süper Lig’in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını anlatarak, iyi çalışarak Akdeniz ekibinin karşısına iyi şekilde çıkmak istediklerini anlattı.

"Her sene takımlara çok kaliteli oyuncular geliyor"

Birçok ülkede futbol oynadığı hatırlatılınca Türkiye’deki Süper Lig’e değinen Jahovic, "İsviçre, Rusya, Ukrayna ve Hırvatistan’da oynadım. Aslında seviye aynı gibi. Türkiye’deki her takım çok iyi ve her sene takımlara çok kaliteli oyuncular geliyor. İsviçre’de biraz daha kalite ve teknik öne çıkıyordu ama aynı kalite Türkiye’de de var. Türkiye’de daha agresif oyun oynanıyor. Şu anda her takım iyi oyuncular transfer ediyor. Süper Lig’de her takım çok iyi ve her takım her takımı yenebilecek seviyede. Daha önce bir takım diğer takımları rahat şekilde yenebiliyordu fakat artık şu anda öyle bir güç farkı kalmadı. Zaten bunu maçlarda da görüyorsunuz. Her takım maça iddialı çıkıyor ve birbirlerine diş geçirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Attığım gollerden dolayı çok mutluyum"

Jahovic, Ege temsilcisi takımına ilk geldiği dönemde bir sezondan fazla oynayan ve 52 maçta attığı 35 golle Göztepe tarihinden ez çok gol atan yabancı futbolcusu olduğu yönündeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Geldiğimde bizim hedefimiz TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmaktı, bu yüzden Rusya’dan Türkiye’ye transfer oldum. Gerçekten kulübün inanılmaz bir projesi vardı. Allah’a şükür hem ben hem de takımımız iyi bir sezon çıkardık ve Süper Lig’e çıktık. Gol atmayı bütün oyuncular ister. Gol attığında oyuncu kendiyle gurur duyar. Ben de burada attığım gollerden dolayı çok mutluyum. Bunda taraftarımızın gerçekten çok büyük payı var. Her zaman beni desteklediler. Onlar olmasaydı belki bunu başaramazdım. Bu sene inşallah gollerime devam ederim ve bu sefer Türkiye’de en fazla gol atan yabancı oyuncu olurum."