Adis Jahovic: Gollere devam edeceğim

Bu sezon çıktığı 11 maçta 10 gol, 1 asistle oynayan Yeni Malatyaspor’un yıldız oyuncusu Adis Jahovic, gol krallığı hakkında konuştu.

Her futbolcunun kral olmak isteyeceğini dile getiren Makedon forvet, “Benim işim gol atmak. İşimi yapmaya devam edeceğim. Gol atmak için elimden geleni yapacağım ama takımın menfaatleri benim için daha önemli. Tabii ki her futbolcu gol kralı olmak ister. Benim önceliğim takımın ligde iyi gitmesi. Takım yenilmişse ve ben gol atmışsam attığım golün bir anlamı yok. Gol ve galibiyet aynı anda gelirse çok iyi olur” dedi.

Geçen sezon Konya forması giyerken, Kasımpaşa maçından önce kurban kestiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu, “O dönem bayağı bir şansızlık yaşadım. Sonra kurban kestim ve her şey normale döndü” ifadelerini kullandı.