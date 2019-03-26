Adis Jahovic... Onu zaten Göztepe’de 34 gol atıp geldiği Konya’da herkes tanıyor ama Yeşil-Beyazlı takımdaki rolü biraz daha Aykut Kocaman’ın geçen dönemindeki Rangelov’u anımsatıyor. Yani Boşnak asıllı forvet sahada basmadık yer bırakmıyor, Kocaman’ın çok önem verdiği ön alan baskısında başrolü alıyor. 32 yaşına giren başarılı forvetle daha önce çok röportaj yaptık ama bu kez Kocaman’lı Adis’i masaya yatırdık, o da anlattı:

‘Aykut hocanın her şeyi planlı’

“Her hocanın bir sistemi, formatı ve taktik anlayışı var. Buna göre de oyuncuları var. Rıza hocayla başladık sezona. Kötü de başlamadık. Ancak oynattığı oyun anlayışı açıkçası bana çok uymuyordu. Nitekim bir hoca değişikliği yaşandı ve Aykut Kocaman geldi. Sistemi bana tam olarak uyan bir anlayış. Zaten takımımızdaki oyuncuların büyük kısmı onu ve oynatmak istediği oyunu biliyordu. Bir planı var ve bu plan benim hoşuma gidiyor. Biraz fazla koşmamız gerekiyor ama futbol da koşmadan oynanmıyor. Yani Rıza hoca zamanına göre Aykut hocada kendimi daha iyi hissediyorum.”

Adis Jahovic, editörümüz Ömer Necati Albayrak’ın Boşnakça sorularına Türkçe karşılıklar verince ekibimizi gülmekten kırdı geçirdi.

‘Yaptıklarının bir nedeni var’

“Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesi. Bir forvet oyuncusuydu benim gibi. Kariyerimde birçok hocayla çalıştım, iyi kariyerlere sahip hocalar da vardı. Rusya’da çalıştığım hocam ve Okan Buruk öyleydi. Ancak Aykut hocanın farkı, sürekli saha içinde bir farklılık arıyor olması. Oyunu, oyuncuyu çok iyi analiz ediyor. Neleri, nasıl yapabiliriz diye bakıyor ve detaylarla çok ilgileniyor, bu da aradığımız şeyi bulmamıza yardım ediyor saha içinde. Fenerbahçe’deki ekibiyle burada. Yardımcılarıyla beraber iyi insanlar ve yaptıkları her şeyin bir nedeni var. Bireyselliğe değil takıma değer veriyorlar.”

‘Şanssızlıklar yaşadık’

“Şu anda iyi çalışıyoruz. Çok şanssız maçlar oynadık, bu yüzden Avrupa’dan uzak kaldık gibi görünüyor. En net örneği Fenerbahçe maçı. Hiç alakam olmayan bir kırmızı kart gördüm, kaçacak bir yerim yoktu, bu yüzden takımım 10 kişi kaldı ve kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadık. Yine de her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum.”

‘Her pozisyon gol olamaz’

“Sezon başında iyi başlamadım sonra toparladım. Tabii sonrasında insanlar benden Jahovic her girdiği pozisyonu gole çevirsin diye bekledi ama futbolda her zaman bu öyle olmuyor. Elbette ben de bunu böyle istiyorum. Fakat bir önceliğim var ve bu takıma, hocamızın oynattığı oyuna katkı vermek. Zaten ben bunu yaptıkça goller de gelecek. Saha içinde iyi şeyler yapmak için çok çalışıyorum, sürekli ekstra idmanlar yapıyorum. Takımın kazanması mı benim gol atmam mı derseniz tabii ki beni mutlu eden şey takımın kazanması olur.”

‘Avrupa hiç uzak değil’

“Konyaspor taraftarı çok güzel. Maçlarımıza gelmeye, bizi desteklemeye devam etsinler. Sonuçlara bakmadan bunu yapsınlar. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Biz her maça kazanmak için çıkıyor ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Onları mutlu etmek, tüm ekiple hedefe ulaşmak istiyoruz. Şu anda Avrupa’ya gitmememiz için hiçbir neden yok. Galatasaray kupayı alırsa 5. sıradaki takım da Avrupa’ya gidebilecek. Yani hiçbir şey bize uzak değil. Bunu bilerek çalışıyoruz.”

‘Büyük bir teklif gelirse...’

“Kaç yaşına kadar fiziğim el verirse oynamak istiyorum. Futbolu çok seviyorum. Kariyerimi Türkiye’de tamamlamayı çok isterim. Bu ülkeyi çok sevdim, çocuklarım burada büyüyor. Mutlulular. Türkçe’yi öğrendik ailece. Konya’da çok mutluyum. Burası bir futbol şehri. Başarıya aç, hep daha iyisini yaşayabileceğiniz bir yer. Ama tabii futbolun karşınıza neler çıkaracağını bilemezsiniz. Kulübüm için ve benim için eğer büyük bir teklif gelirse elbette değerlendiririm bunu.”

‘Serkan Kırıntılı’nın milli olması gerek’

“Türkiye Milli Takımı’na Konya’dan oyuncu alınmamasını pek anlayamıyorum. Bence şu an Süper Lig’deki en iyi kaleci Serkan Kırıntılı. İyi yerli kaleciler var. Trabzon’un kalecisi, Başakşehir’inki... Bunlar iyi kaleciler ama bence aralarında Serkan’ın da olması gerekirdi. Ömer Ali de öyle. Milli Takım’da oynayabilir. Türkiye’nin ihtiyacı olan tipte bir oyuncu çünkü. Hızlı, sprinter, sonuç üretebilen bir futbolcu.”

‘VAR doğru kullanılmalı’

“VAR Sistemi’nin bazen çalışıp çalışmadığını anlayamıyorum. Çünkü düşündüğünüzde görüntü hakemin önüne çok net bir şekilde geliyor ve bu sistemin harika bir şekilde çalışması gerekiyor. VAR söylüyor zaten bunu. Sadece kararı vermek gerekiyor. Yani VAR hakemi uyarıyor. Penaltıysa penaltı. Bunu net şekilde gördükten sonra vermemek problem. VAR iyi bir sistem, dünyada da olması gereken bir sistem. Türkiye’ye de lazım. Ancak doğru kullanılması gerek.”

‘Ronaldo benim takımımda’

“Ronaldo benim takımımda oynuyor. Juventus’u çok seviyorum. Atletico karşısındaki dönüşü yalnızca Juventus yapabilirdi ve bunu yapacak tek oyuncu da Ronaldo’ydu. Nitekim yanıltmadı. Şu anda bence dünya üzerinde en iyi 3 isim var. Ronaldo, Messi ve Mbappe. Bunlar çok özel oyuncular.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL