Süper Lig'de bu sezon Btc Turk Yeni Malatyaspor forması altında 11 gole imza atan Adis Jahovic, Antalyaspor ile anlaştı. Kuzey Makedonyalı golcü, 1.5+1 yıllık sözleşme imza atarken bir dönem Göztepe'de berabere çalıştığı teknik direktör Tamer Tuna ile yine aynı takımda mücadele edecek.

Jahovic Süper Lig'de 36 gol attı

Adis Jahovic, Süper Lig kariyeri boyunca Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Yeni Malatyaspor takımlarında toplam 79 maça çıkıp 36 gol kaydetti. Jahovic bu sezon lig maçlarında 11 gol, Avrupa Kupaları'nda ise 3 gol attı.



