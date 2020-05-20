Adım adım Şampiyonlar Ligi finaline

Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul için UEFA’nın 4’lü final seçeneğini de masada tuttuğunu, Fanatik 7 Mayıs’ta yazmıştı. İspanya’nın As Gazetesi 12 gün sonra B planında sona gelindiğini duyurdu. Buna göre; Avrupa Kulüpler Birliği ve yerel lig temsilcilerinden oluşan çalışma grubu, çeyrek finalden sonra Devler Ligi’nin tek maç şeklinde oynanması fikri üzerinde duruyor.

Büyük bir destek var

Final-Four düşüncesi, TFF’nin bu organizasyon için UEFA’ya sorunsuz düzenleme garantisi vermesi nedeniyle de büyük destek görüyor. Kararın 27 Mayıs’ta yapılması planlanan, ancak 17 Haziran’a ertelenen UEFA İcra Kurulu toplantısında alınması bekleniyor.