TFFHGD İstanbul Şubesi 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 1 Temmuz Perşembe günü Beylerbeyi Stadı’nda yapıldı. Adil Uçankan ve Yaşar Filiz'in başkan olmak için yarıştığı genel kurul adeta nefesleri kesti.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 10 sandık teker teker açılmaya başlandı. İlk sandıklarda geriye düşen Adil Uçankan, devam eden sayımda farkı kapattı. Son sandıklarda öne geçen Uçankan, rakibine 345'e 319'luk bir üstünlük kurdu ve gergin geçen genel kurul sonrası TFFHGD İstanbul Şubesi'nin yeni başkanı oldu.

Adil Uçankan'ın ekibi, kazanılan seçim sonrası Beylerbeyi Stadı'nda büyük sevinç yaşadı.

Hakem camiasının sevilen isimlerinden olan Uçankan, daha öncesi birçok Merkez Hakem Kurulu ekibinde bulunmuş, uzun yıllar da Bölgesel Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulu'nda görev almıştı.

TFFHGD İstanbul Şubesi'nin yeni başkanı olan Adil Uçankan'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor:

Muzaffer Urlu

Murat Şahin

Nejat Sümer

Fuat Özkarabulut

Aydın Sayar

Erkan Yurtsever

Hakan Aksu

Cüneyt Taner

Yönetim kurulu yedek listesi:

Selim Konukçu

Kadir Cengiz

Rıfat Yağımlı

Ömer Kibiroğlu

Sercan Yalçın

Fikret Pyrazoğlu

Necmettin Ayaz

Emirhan Gürlevük

Uğur Kam

Denetleme kurulu asil liste:

Cemal Bingül

Yener İnci

Hamit Gökay Oktav

Denetleme kurulu yedek liste:

Zafer Şenyurt

Erkan Akçay

Vefa Kaya