Adil Uçankan, TFFHGD İstanbul Şubesi'nin yeni başkanı oldu
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi yeni başkanını seçti. Adil Uçankan ve Yaşar Filiz'in girdiği seçim nefesleri kesti. 10 sandıktan çıkan oylar sonucunda Yaşar Filiz'e 345'e 319'luk üstünlük kuran Adil Uçankan, TFFHGD İstanbul Şubesi'nin yeni başkanı oldu.
TFFHGD İstanbul Şubesi 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 1 Temmuz Perşembe günü Beylerbeyi Stadı’nda yapıldı. Adil Uçankan ve Yaşar Filiz'in başkan olmak için yarıştığı genel kurul adeta nefesleri kesti.
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 10 sandık teker teker açılmaya başlandı. İlk sandıklarda geriye düşen Adil Uçankan, devam eden sayımda farkı kapattı. Son sandıklarda öne geçen Uçankan, rakibine 345'e 319'luk bir üstünlük kurdu ve gergin geçen genel kurul sonrası TFFHGD İstanbul Şubesi'nin yeni başkanı oldu.
Adil Uçankan'ın ekibi, kazanılan seçim sonrası Beylerbeyi Stadı'nda büyük sevinç yaşadı.
Hakem camiasının sevilen isimlerinden olan Uçankan, daha öncesi birçok Merkez Hakem Kurulu ekibinde bulunmuş, uzun yıllar da Bölgesel Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulu'nda görev almıştı.
TFFHGD İstanbul Şubesi'nin yeni başkanı olan Adil Uçankan'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor:
Muzaffer Urlu
Murat Şahin
Nejat Sümer
Fuat Özkarabulut
Aydın Sayar
Erkan Yurtsever
Hakan Aksu
Cüneyt Taner
Yönetim kurulu yedek listesi:
Selim Konukçu
Kadir Cengiz
Rıfat Yağımlı
Ömer Kibiroğlu
Sercan Yalçın
Fikret Pyrazoğlu
Necmettin Ayaz
Emirhan Gürlevük
Uğur Kam
Denetleme kurulu asil liste:
Cemal Bingül
Yener İnci
Hamit Gökay Oktav
Denetleme kurulu yedek liste:
Zafer Şenyurt
Erkan Akçay
Vefa Kaya