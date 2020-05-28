Fenerbahçe'den ayrılarak Şubat ayında serbest oyuncu olarak Rus ekibi Sochi'ye imza atan Fransız oyuncu Adil Rami, yeni takımıyla olan sözleşmesini feshetti.

Sochi ile hiçbir maça çıkmayan Rami'nin kronik diz sakatlığı nedeniyle kontratının feshedildiği haberleri yalanlanırken arkasındaki gerekçenin oyuncunun ödeme almaması olduğu belirtildi.

RIA Novosti'ye konuşan Rami'nin menajeri Ruben Javier Coso Ruiz, "Adil'in kronik sakatlığı olduğu iddiasıyla sözleşmesinin feshedildiği bilgisi doğru değil. Ücretlerin ödenmemesi nedeniyle anlaşma feshedildi. Hiç para ödemediler. Bazı haber sitelerinin bahsettiği gibi imza parası da olmadı. Sözleşmeyi imzaladığımız günden bu yana Sochi'den 1 Euro almadık. Şimdi FIFA ve CAS'a gitmeyi düşünüyoruz" dedi.