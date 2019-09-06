Adil Rami: Hem eğlenceli hem gaddarım

Fransız stoper, FB TV’ye ilginç açıklamalar yaptı. Rami, saha içi ve dışında farklı kişiliklere büründüğünü söyledi...

06 Eylül 2019, Cuma 06:01
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Adil Rami: Hem eğlenceli hem gaddarım

”Burada olduğum için gururlu ve mutluyum. Tüm takımdan memnunum.” 

■ ”Geçen hafta hazır olmak adına çok yoğun idmanlara katıldım. Maç oynamayı çok özledim. En kısa sürede formumu kazanmak istiyorum.” 

■ ”Trabzonspor maçında oynayamadım. Harika atmosfer vardı. Kadıköy’e 10 sene önce de gelmiştim. Sahada savaşmak için sabırsızım.” 

■ ”Luiz Gustavo ile tekrar burada olmak çok büyük mutluluk. Daha önce de beraber oynamıştık. Beraber savaşacağımız için mutluyum” 

■ ”Saha dışında eğlenceli bir kişiliğim var. Saha içinde ise başka bir insana dönüşüyorum. Daha gaddar ve defansif kimliğimi ortaya koyuyorum.”

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