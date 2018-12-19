Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Asistanaliz.com'un radyodaki canlı yayınına katılarak transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Guilherme'nin bonservisinin 3 milyon Euro olduğunu ifade eden Yeni Malatyaspor Başkanı bunun %50'sini alabileceklerini duyurdu. Hedeflerinin daima altyapıya yatırım yaparak gitmek olduğunu da hatırlatan Gevrek, ekonomik dengeleri de koruyacaklarını söyledi.

Büyük bir proje içerisinde olduklarını da açıklayan Gevrek, bütün doğu ve güneydoğudaki yetenekli çocukları Türk futboluna kazandıracaklarını açıkladı. Transfer konusunda da itirafta bulunan sarı kırmızılı kulübün başkanı büyük kulüplerin yıldız isimlerine teklifte bulunduğunu da duyurdu.

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