Guilherme transferi adeta çıkmaza girdi. İtalyan takımı Benevento'dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Brezilyalı oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın "Beşiktaş'la görüşüyor" sözlerini sarfetmişti.

Adil Gevrek'ten tepki!

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek ise "Anlaşma tamam" haberlerinin artmasının ardından Trtspor'a telefonla bağlandı ve Siyah Beyazlı kulübe tepki gösterdi.

Gevrek şunları söyledi:

Bizi kimse aramadı. Zaten kiralık oyuncumuz. 2 seneliğine kiralamıştık. Bizi aramadan Beşiktaş'ın görüşmesi etik değil. Biz onların aramasını beklerdik. Fenerbahçe de geçen sene oyuncumuzu aldı ama hep bizimle görüştüler. İtalyan kulübüyle görüşüp anlaşma durumu olabilir Beşiktaş'ın, yine de bizi aramalarını beklerdik.

"Biz zaten izin verdik"

Biz oyuncuya da menajerine de zaten izin verdik. 'Gidin, görüşün' dedik ama 'kulüpler de anlaşmalı' diye de ekledik. Bize 'Kulüp sizi arayacak' dediler. 2 gün önce bunu söylediler. Hala arayan yok. Ben de ne diyeyim, 'Bizi neden aramadınız?' diyemem.

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