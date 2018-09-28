Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı’nda Türk oyunculara TL üzerinden ödeme yapılmasının görüşülmesiyle ilgili konuşan Gevrek, "Kulüpler Birliği Vakfı’nda Türk oyuncuların ödemelerinin TL’ye çevrilmesi yönünde görüşmelerimiz oldu. Türk futbolunun paydaşları ortak değerlerine birlikte karar vermek bir olmak anlamında istişarelerde bulunduk" şeklinde konuştu.

"Başakşehir’den puan ve puanlar almak istiyoruz"

Başkan Gevrek, İstanbul deplasmanına iyi hazırlandıklarını aktararak, "Deplasmanlar her zaman zor olur ama biz de zor bir takımız. Hem oynadığımız futbol ile hem kalitemizle iyi hazırlanıyoruz. Pazartesi oynayacağımız Medipol Başakşehir mücadelesinden puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. İki haftadır galip gelemiyorduk. Geçen hafta içeride kazandık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Kendimize güveniyoruz" açıklamasını yaptı.