Adil Gevrek: 'Hocamızla beraber iyi bir kadro mühendisliği yaptık'

Transferde ikinci resmi sözleşmesini Jahovic ile yapan sarı-kırmızılılar, şimdi de defans ve orta saha transferleri için anlaştığı isimlere imza attırmayı planlıyor.

Daha önce kulüp yöneticisi Burak Çakır’ın gidip Arjantin’de ön protokol yaptığı Ayala ile ilgili konuşan Adil Gevrek, görüşmeyi doğruladı. Bu oyuncuyla ilgilendiklerini belirten Gevrek, “Evet Ayala gündemimizde, ilgileniyoruz. Ama beni biliyorsunuz imzalar atılmadan kesin konuşmam. Onunla berabere görüştüğümüz başka oyuncular da var. Söylediğim gibi bu isimleri şimdi söylemek doğru olmaz. Alper Potuk soruluyor bize. Şu an için böyle bir görüşmemiz olmadı. Hocamız isterse onunla da görüşebiliriz. Biz doğru transferler yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Hedefimiz ön elemeleri geçip gruplara kalmak”

Gevrek, UEFA Avrupa Ligi’ndeki hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz sezonu erken açacağız. 25 Temmuz’da ön eleme maçı oynayacağız. Hedefimiz ön elemeleri geçip gruplara kalmak. Tabii bu sezonla alakalı olarak Süper Lig’de de bir hedefimiz olacak. Her şeyden önemlisi iyi bir kadro kurmamız lazım. Hocamızla beraber iyi bir kadro mühendisliği yaptık. İnşallah transferleri yavaş yavaş bitirip, iyi bir takım kuracağımıza inanıyorum. Zaten halihazırda iyi bir takımımız da var.”

İHA