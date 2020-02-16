Adil Gevrek'in maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

Bu akşam belki yenidlik ama iyi bir oyun oynadık. Pozisyonları değerlendiremedik. İnşallah bu oyunumuzu devam ettiririz. Oyuncularımız bu akşam sonuna kadar mücadeleyi zorladılar. 45. dakikada bir pozisyonumuz var. Orada da bir penaltı var. VAR'a da gidilmedi. Biz 'Neden VAR'a gidilmiyor?' diye boşuna sormuyoruz. Bizim bir önceki maçımızda Hadebe için 'Eli açık' dendi ve penaltı olmuştu. Bugün de el açıktı ama verilmedi. Aynı şeyi söylüyoruz. VAR'a neden gidilmiyor. Hakemler hata yapar. Arkadaşlar hakemle görüşmüşler, 'VAR beni çağırmadı, ondan gitmedim' demiş. Bu konularda hata yapma lüksü yoktur kimsenin.



