Adil Gevrek: Guilherme transferinden bizim de kazancımız olmalı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Brezilyalı futbolcuları Guilherme’nin Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.

Gevrek, “İki taraf da belli bir noktaya geldiklerini söylüyor. Tabii ki transfer olabilir. Guilherme, bizden izin istedi. Oyuncumuza büyük takıma gitmesi halinde kolaylık sağlayacağımızı söyledik ama 1.5 yıllık sözleşmesi var. Eski kulübüyle de yapmış olduğumuz protokol var. Guilherme transferinde son sözü Malatyaspor söyleyecek. Bunu, oyuncu da menajeri de biliyor. Oyuncuya izin vereceğiz. İzin verirken de bir karşılığının olması gerek. Maddi bir kazancımızın olması lazım” ifadelerini kullandı.