Adil Gevrek: Bırakıp gitmek en kolayı!

Son dönemde görevi bırakacağı konuşulan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek iddialara FANATİK aracılığıyla cevap verdi. Şu anda tek düşüncelerinin ligin kalan 8 haftasında başarılı sonuçlar alarak ligde kalmak olduğunu belirten Sarı-Kırmızılılar'ın patronu, "Gündemimizde görevi bırakmak gibi bir madde yok. Şu anda seçim söz konusu değil. Bırakıp gitmek kaçmaktır, bu da en kolay iştir. Çok ciddi ve zor günler yaşıyoruz. Bu takıma bu durumda sahip çıkmamız, birlik olmamız lazım. Tek derdimiz ligde kalmak. Hedeflerimize tek tek ulaştık. Pes etmek bırakmak doğru bir şey değil, yeter ki inanalım" dedi.

‘Avrupa'da ses getirdik'

6 yıldır takımın başında olduğunu vurgulayan Adil Gevrek, "Alt liglerdeyken bu takımı devraldım. Bugüne kadar her zaman üzerine koyduk, şampiyonluklar yaşadık, UEFA'ya gittik, Türkiye'de ve Avrupa'da ses getirdik. Bu sezon ilk yarı iyi puanlar topladık ama ikinci devre düşüş yaşadık. Ama iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. 1 aylık bir kamp süresi içinde sıfırdan başlayacağız ve kalan 8 maçımızda en iyi puanları toplayıp ligde kalacağımızdan şüphem yok. Tecrübe kazandık, buradan daha güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'20 milyon TL sıkıntıyı çözer'

Mali durum hakkında da konuşan Gevrek, "6 senedir ekonomik anlamda çok sağlam gidiyorduk. Bazı şeyler performansa dayalı. Bu sene maalesef koronavirüs nedeniyle bizde de sıkıntı oldu. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Şubat ayı ödemelerinin bir kısmını yaptık. Kalanı en kısa sürede yapacağız. Bunlar aşılamayacak konular değil. Bunu da birlikte aşacağız. Başka takımların 300 milyon TL borcu var ama bizim 20 milyon TL ile tüm sorunlarımız çözülür" diye konuştu.

'En iyi şekilde hazırlanıyoruz'

"Anadolu takımlarının gelirinin %95'i yayıncı kuruluştan. O nedenle bizler ligi bitirmek istiyoruz. Ancak her şeyden önce önemli olan sağlık. Tedbirlerimizi aldık, protokollere uyuyoruz. Lige de en iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Daha önce TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantıda başta ateş hattında bulunan takımların ligin oynanmasını istemediği, hatta küme düşmenin bu sezon için kaldırılmasını talep ettiği öğrenilmişti. Yeni Malatyaspor ateş hattıyla aynı puanda olsa da Başkan Adil Gevrek ligi oynamak istediklerini belirtti. Gevrek, "Hepimizin isteği kalan maçları sağlıklı bir ortamda oynamak. Kaygılarımız var ama TFF'nin kararına saygılıyız. Virüse karşı ülkemiz çok iyi bir yerde. Bizim gibi ligde kalma mücadelesi veren ve şampiyonluğa oynayan takımların çok iyi hazırlanması gerek" açıklamalarında bulundu.

'Doğru zaman, doğru ortam...'

Gevrek sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Malatyaspor olarak 'Ligler bu şekilde tescil edilsin' demiyoruz. 'Doğru ortamda, doğru zamanda oynayalım' dedik. 12 Haziran'a kadar bakalım neler olacak. Anadolu takımlarının gelirlerinin yüzde 95'i yayıncı kuruluştan. Bu durumda ödemeler de durdu. O nedenle Anadolu takımları da ligi bitirmek istiyor. Ancak her şeyden önce önemli olan sağlık, unutmamak lazım. Tedbirlerimizi aldık, protokollere uyuyoruz. Lige de en iy şekilde hazırlanıyoruz. . İnşallah tüm ülke futbolu için hayırlı olur ve bir vaka yaşanmadan ligler tamamlanır."

Süleyman Hatısaru