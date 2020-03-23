Fransa Lig 1 ekibi PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aouchiche'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor. Fatih Terim'in Fransız futboluyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında. Peki, Adil Aouchiche kimdir, kaç yaşında? Hangi bölgede oynuyor. Detaylar haberimizde...

Adil Aouchiche kimdir?

15 Temmuz 2002 doğumlu olan Adil Aouchiche Le Blanc-Mesnil Fransa doğumlu. 1.81 boyundaki 10 numara sağ ayağını kullanıyor ayrıca merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.

17 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon olarak gösteriliyor. Cezayir asıllı bir Fransız olan yıldız adayı 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek.

Bu sezon Metz karşısında 65 dakika sahada kaldı. Ayrıca kupada ise 2 maçta 97 dakika oynadı. PSG'nin Linas-Montlhery ile oynadığı ve 6-0 kazandığı karşılaşmada bir gol attı.

GALATASARAY'A GOL ATTI

Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki 10 numara, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.