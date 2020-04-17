Adidas’a devlet desteği

Dünyanın spor ürünleri üretimindeki en önemli şirketleri arasında yer alan Alman Adidas firmasının, koronavirüsü salgını sebebiyle ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çektiği öğrenildi. Almanya devletinin ise Adidas’a yardım elini uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi. Hükümetin, kamu bankası aracılığıyla şirkete 2.4 milyar Euro kredi desteği vereceği bildirildi. Ayrıca firmanın, kendisine bağlı diğer kurumlarını da mali olarak sağlam tutmak adına ekstra 600 milyon Euro daha kredi alacağı belirtildi.