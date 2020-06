adidas yeni UNIFORIA kramponlarında sanat ve futbolu buluşturuyor

Sanat ve futbolu birleştiren UNIFORIA krampon paketinde, ortak bir noktada buluşan yaratıcılığın ve kendini ifade etmenin birlikteliğini, coşkunun ilham verici gücünü aktarılıyor. Her tasarımın başlangıç noktası, sanatçının boş tuvalini yansıtan koyu beyaz bir zemin olurken her tuval, etkili ve el işi bir estetik taşıması için az miktarda uygulanan fırça darbeleri tasarımı ve soyut sanat yöntemleriyle hayata geçirildi. Böylece her bir krampon parlak bir renk paletinin bir parçası haline geliyor.

Predator, Nemeziz, Copa ve X

Topun gelişmiş dokunma, kontrol ve döndürme seviyesi için DEMONSKIN yeniliği ile tamamlanan Predator Mutator 20+ kramponun beyaz fonunda kontrast oluşturarak patlayan fosforlu yeşil fırça darbesi ile detaylandırılarak yeniden tasarlandı.

COPA 20+, mor ve pembe tonlarını siyah ile bir araya getirerek eşit derecede cesur bir tasarım estetiği yaratıyor.Deri dış kısmı ve örme sayaya sahip krampon kullanıcı için temiz top teması sağlıyor. Benzer bir palet Nemeziz 19+’ta kullanılıyor. Tam bir uyum halinde tasarlanan gerginlik bandı (Tension Tape) kompozisyonuna sahip kramponun deseni için de fosforlu yeşili adidas’ın Team Royal Blue’su buluşuyor. Bu özel koleksiyon, X 19+ ile tamamlanıyor ve capcanlı pembe detaylar, sadece kramponun düşük kesimli silueti ve 3D kalıplı topukta kullanılarak zarif ve minimalist bir görünüm elde edildi.