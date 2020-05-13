adidas Uncancelled Cup’ta 2. tura çıkanlar belli oldu

Adidas’ın tüm lig ve kupaların iptal edilmesi üzerine düzenlediği #HOMETEAM çatısı altındaki sanal lig projesi adidas Uncancelled Cup’ta grup maçları tamamlandı. Turnuvada A Grubu’nda Türkiye ile mücadele eden Oğuzhan Koç, birbirinden zorlu karşılaşmalarda çıkardığı iyi oyunla milli takımın ikinci tura yükselmesini sağladı. A Grubu’nda mücadeleye devam edecek diğer isim ise İsviçre ile Sinan Özer. B Grubu’nda lider Belçika ile Emre Özcan, Finlandiya ile Doğukan Sinik de ikinci tur biletini alan isimler oldular.

C Grubu’nun iki iddialı ismi futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Aytaç Kara da gruptan çıkmayı garantileyen isimler arasında yer aldı. D Grubu’nda ise Yusuf Çim karşılaşmaları lider olarak tamamlarken, aynı gruptaki Yunanistan’la Utku Yuvakuran onu takip eden isim oldu. E Grubu’nun iki ünlü ismi Bedirhan Soral ve Eser Yenenler de ikinci turda maçlarıyla yine karşımızda olacaklar. F Grubu’ndan yine iki iddialı takım çıktı, Almanya ile Uğur Karakullukçu ve Fransa ile İrfan Can Kahveci ikinci tura yükseldiler.

En iyi üçüncülükle bir üst tura çıkan 4 isim ise; A Grubu’nda İtalya ile mücadele eden Harun Tekin, B Grubu’nda Rusya ile Candaş Tolga Işık, D Grubu’nda Norveç ile Anıl Tetik ve E Grubu’nda İrlanda ile Vedat Muriç oldu.



