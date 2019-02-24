EuroLeague'in 18 yaş altı turnuvası Adidas Next Generation'da final heyecanı yaşandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 7. sırada tamamlandığı finallerin şampiyonu belirleyecek maçı, Belgrad'da oynandı.
İki Sırp ekibi Mega Bemax ile Kızılyıldız karşı karşıya gelirken maçı 73-63'lük skorla kazanmayı başaran Mega Bemax, şampiyonluğa ulaşan ekip oldu.
Mega Bemax'te Aleksandar Langovic 18 sayı, 11 ribaunt ile yıldızlaşırken Marko Andric de 13 sayıyla oynadı.
Kızılyıldız'da Lazar Zivanovic ve Vukasin Masic 12'şer sayıyla takımlarının en skorerleri oldular.