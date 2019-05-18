Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu yapıldı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirilen "Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu", binlerce sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bir giyim firması tarafından düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan koşunun startını Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz verdi.

Yarı maraton erkeklerde Etiyopyalı Argachew Assefa Tola 1.16.26’lık derecesiyle birinci, Üzeyir Söylemez 1.23.08’lik derecesiyle ikinci, Orgun Utku da 1.27.37’lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Duygu Turgut Boyan 1.36.38’lik zamanıyla birinciliği, Tuğçe Karakaya 1.47.21’lik derecesiyle ikinciliği, Leyla Erbay ise 1.56.33’lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 10 bin metre koşusunda da Etiyopyalı Kefyalev Deja Burise 34.53’lük derecesiyle birinci, Ahmet Bayram 36.20’lik derecesiyle ikinci, Baber Ateş 37.54’lük derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar 10 bin metre koşusunda ise Nursel Karataş 41.33’lük derecesiyle birinci, Zuhal Kaya 42.46’lık derecesiyle ikinci, Elia Peso 49.14’lük derecesiyle üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye girenlere ödülleri Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay tarafından verildi.

AA