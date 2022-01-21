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Adı Galatasaray'la anılan Sergio Rico'nun yeni takımı belli oldu

Ligue 1'de Paris Saint-Germain takımında forma giyen Sergio Rico'nun yeni adresi belli oldu. İspanyol kalecinin tercihi La liga ekibi Real Mallorca oldu.

21 Ocak 2022, Cuma 16:33 Son Güncelleme:
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Adı Galatasaray'la anılan Sergio Rico'nun yeni takımı belli oldu

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan İspanyol file bekçinin transferini Real Mallorco resmen açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 28 yaşındaki file bekçinin Paris Saint-Germain'den sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Gianluigi Donnarumma'nın Paris Saint-Germain'e katılmasıyla üçüncü kaleci olan Rico, İspanyol ekibinin ilk transferi oldu.

Bu sezon Ligue 1'de 1 maça çıkan Sergio Rico kalesinde 1 gol gördü.


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