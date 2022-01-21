Adı bir süredir Galatasaray ile anılan İspanyol file bekçinin transferini Real Mallorco resmen açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 28 yaşındaki file bekçinin Paris Saint-Germain'den sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Gianluigi Donnarumma'nın Paris Saint-Germain'e katılmasıyla üçüncü kaleci olan Rico, İspanyol ekibinin ilk transferi oldu.
Bu sezon Ligue 1'de 1 maça çıkan Sergio Rico kalesinde 1 gol gördü.
https://twitter.com/RCD_Mallorca/status/1484505009618407425?cxt=HHwWgsC-2ZzcgpopAAAA