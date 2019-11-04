Adı Galatasaray'la anılan Coman'a servet istediler

Hagi'nin Galatasaray'a önerdiği Florinel Coman için kulübü Steaua Bükreş'ten transfer açıklaması geldi.

04 Kasım 2019, Pazartesi 08:41
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Adı Galatasaray'la anılan Coman'a servet istediler

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Hagi, Romanya’da Steaua Bükreş forması giyen 21 yaşındaki “kanat-forvet” Florinel Coman’ı G.Saray’a önermişti. Bu haberin üzerine Steaua Bükreş cephesinden de açıklamalar geldi.

Rumen takımının Teknik Direktörü Vintila, “Belki Manchester City’ye gidebilir. Coman, Romanya’nın en iyi oyuncusu ve nereye giderse gitsin orada yıldız olur” dedi. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise “Coman’ı isteyen takımlar oldu. Onlardan 20 milyon euro istedim, şimdi ise 30 milyon euro ve bir sonraki satıştan %30 gelir istiyorum” yorumunu yaptı.

Kaynak: Akşam

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