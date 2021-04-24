Fenerbahçe'ye İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilgili kötü haber geldi.

Football Italia'nın La Gazetta dello Sports'a dayandırdığı habere göre 62 yaşındaki teknik direktör, önümüzdeki sezon Roma'nın başına geçecek. Roma'nın Avrupa Ligi'nde takımı yarı finale çıkarmasına rağmen Paulo Fonseca ile önümüzdeki sezon devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Fonseca'nın yerine iki adayın olduğu belirtilirken adaylardan Maximiliano Alegri ile anlaşma sağlanamadığı ve en önemli adayın Sarri olduğu vurgulandı.





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Fenerbahçe ile anılmıştı

Maurizio Sarri'nin adı Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından sarı lacivertli kulüple anılmıştı. Hatta önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de görev alabileceği konuşulmuştu.