Adı Fenerbahçe ile anılan Flamengo oyuncusu Caio Roque'yi yakından tanıyalım!
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı iddia edilen Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun sol beki Caio Roque, kişisel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Brezilya ekibi Flamengo akademisinin yükselen yıldızlarından Caio Roque, kişisel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ile anılan genç sol bek, Real Madrid'in başarılı oyuncusu Marcelo'nun kendisi için profesyonel bir oyuncu olarak yükselmek için büyük ilham kaynağı olduğunu anlattı. Gelin, adı Fenerbahçe ile anılan bu genç yıldızın kim olduğunu yakından inceleyelim.