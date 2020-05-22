Brezilya ekibi Flamengo akademisinin yükselen yıldızlarından Caio Roque, kişisel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ile anılan genç sol bek, Real Madrid'in başarılı oyuncusu Marcelo'nun kendisi için profesyonel bir oyuncu olarak yükselmek için büyük ilham kaynağı olduğunu anlattı. Gelin, adı Fenerbahçe ile anılan bu genç yıldızın kim olduğunu yakından inceleyelim.