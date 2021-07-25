Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Arnautovic, Bologna yolcusu

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin kadrosuna katmayı planladığı golcü futbolcu Marko Arnautovic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre, Sırp asıllı Avusturyalı forvet İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya çok yakın. Arnautovic'in yarın İtalyan kulübünün yetkilileriyle bir araya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2024'e kadar geçerli olacağı ve yıllık 2,7 milyon euro kazanacağı belirtildi.





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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Forvet hattına takviye planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, golcü isimle uzun süredir ilgileniyordu. 2019 yılından beri Çin'in Shanghai Port takımında forma giyen Marko Arnautovic, Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de yer almıştı.