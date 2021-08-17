Defans bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş 'a Fransız stoper Samuel Umtiti'den müjdeli haber geldi.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile ayrılık aşamasına geldi. Haberde ekonomik sıkıntılar yaşayan Katalan ekibinin önerilen teklifi kabul etmemesi halinde Umtiti'nin sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedileceği belirtildi. Fransız futbolcunun tavrına sinirlenen Barça'nın oyuncusuna 1 hafta süre tanıdığı iddia edildi.









16 maçta forma giydi

Yakın zamanda adı Beşiktaş'la da anılan Samuel Umtiti, 2016 yılında transfer olduğu Barcelona'da geçtiğimiz sezon La Liga, İspanya Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı.