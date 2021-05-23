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Adem Uzun'dan gümüş madalya Kadir Kamal'dan final

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromende müsabakalar devam etti.

23 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Adem Uzun'dan gümüş madalya Kadir Kamal'dan final

Cuma günü mindere çıkarak finale kalan 55 kilodaki Adem Uzun dün, şampiyonluk için mücadele etti. Azeri rakibi Zaur Aliyev'le karşılaşan Adem Uzun çekişmeli geçen mücadelede son puanı rakibine verince 3-3 kaybetti ve gümüş madalya elde etti. 77 kiloda Erkan Erge ve 130 kiloda Fatih Bozkurt ise bronz madalya kazandı. Grekoromende dünkü eleme müsabakalarında ise Ay-Yıldızlılar'dan tek final Kadir Kamal'dan geldi. 67 kiloda mindere çıkan Kamal, yarı finalde Ukraynalı Oleksii Masyk'ı 6-2 mağlup etti. Kerem Kamal'ın kardeşi olan Kadir Kamal bugün finalde Macar Krisztian Istvan Vancza'la ile karşılaşacak. Finaller TSİ 19.00 başlayacak.

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