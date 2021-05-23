Cuma günü mindere çıkarak finale kalan 55 kilodaki Adem Uzun dün, şampiyonluk için mücadele etti. Azeri rakibi Zaur Aliyev'le karşılaşan Adem Uzun çekişmeli geçen mücadelede son puanı rakibine verince 3-3 kaybetti ve gümüş madalya elde etti. 77 kiloda Erkan Erge ve 130 kiloda Fatih Bozkurt ise bronz madalya kazandı. Grekoromende dünkü eleme müsabakalarında ise Ay-Yıldızlılar'dan tek final Kadir Kamal'dan geldi. 67 kiloda mindere çıkan Kamal, yarı finalde Ukraynalı Oleksii Masyk'ı 6-2 mağlup etti. Kerem Kamal'ın kardeşi olan Kadir Kamal bugün finalde Macar Krisztian Istvan Vancza'la ile karşılaşacak. Finaller TSİ 19.00 başlayacak.