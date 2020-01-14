Antrenmanda ayak bileğini burkan futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı açıklanmış ve 4-5 gün dinlendirileceği kaydedilmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Erzurumspor maçı kadrosunda yer almayacak olan 27 yaşında oyuncunun, Süper Lig'in ilk haftasında lider Sivasspor ile oynanacak maça yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Sağlık ekibi, Ljajic'in ağrılarının tamamen geçmesine yönelik tedavi uyguluyor. Beşiktaşlı oyuncunun da doktorlara, "Sivas maçında oynamak istiyorum. Lütfen elinizden geleni yapın" dediği öğrenildi. (Sabah)