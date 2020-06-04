Siyah-Beyazlılar’ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, koronavirüs süreci ve Beşiktaş’taki günleriyle alakalı olarak kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki yıldız ilk olarak yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kalmalarını, “Tabii ki çok zor zamanlar geçirdik. Hayatımızda hiç karşı karşıya kalmadığımız bir dönemden geçtik. Her şeyi özledim diyebilirim. Günlük hayatımda yaptığım futbol olsun, çim saha olsun, seyirci olsun bunların hepsini çok özledim” sözleriyle yorumladı.

Yurt dışından Türkiye’ye döndüğünde prosedür olarak 14 gün İstanbul’da bir yurtta karantinada kaldığı süreci de anlatan Sırp yıldız, “Kaldığımız yerlerin standartı gayet iyiydi. Odalar iyi bir oteli aratmayacak durumdaydı. Orada bizimle ilgilenen görevlilere ve yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Hepsini kazanmaya çalışacağız’

Süper Lig’de 26 maç sonunda lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde bulunan Beşiktaş’ın, kalan 8 haftada şampiyonluk şansı devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak konuşan Ljajic, “Evet kalan 8 haftada kesinlikle matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Beşiktaş gibi takımların hedefi her zaman bitirebileceği yerin en üstünde bitirmektir. Lige baktığımız zaman hala şansımız var ve şansımızı denemek istiyoruz. Sahaya çıkacağız ve ilk andan itibaren kazanarak ilerlemek istiyoruz. 8 maçlık süreç bile olsa maç maç bakmak lazım çıkacağız ve hepsini kazanmaya çalışacağız ama dediğim gibi adım adım gitmek lazım” dedi.

‘Elimden gelenin en iyisini yapıyorum’

“Evet kesinlikle Sergen Yalçın büyük bir oyuncuydu ve şu anda hocamız bize çok yardımcı oluyor. Daha iyi olmamız için tabii ki futbol oynayan bir hoca olarak kendi futbolculuk deneyimlerini de bizlere aktarıyor. Ben de oynadığım süre zarfında ve antrenmanlarda isteklerini yerini getirmeye çalışıyorum. Antrenmanlarda bizlerden talepleri oluyor, üstüme düşen pozisyona girmek, pozisyon oluşturmak, takım arkadaşlarıma servis yapmak bu sorumluluğumun farkındayım ve elimden gelenin en iyisi yapıyorum ve yapmaya da çalışacağım.”

Bu sezon beklentileri karşılayamadım’

“Beşiktaş’a geldiğim ilk sene yani geçen sene performansımdan memnundum ve benden olan beklentinin farkındayım. Bu sezon genel olarak bekleneni karşılayamadığımın da farkındayım ancak şöyle de bir şey var... Ben de kendi kendimi sorgulayan bir karaktere sahibim ve kendimden çok daha fazlasını bekliyorum. Bu sezon özelinde performansımdan kendim de tatmin olmadım. Ancak ufak tefek sakatlıklarım oldu ve bu sebeple yüzde yüz fizik olarak kendimi bulamadım. Ancak çok da kötü olduğumu da düşünmüyorum. Umarım bundan sonra performansımı yükseltirim. Kendim de bunu içten arzu ediyorum.”

‘Sergen hocadan kopyalayacağım şeyler var'

“Beşiktaş’a geldiğim ilk sene yani geçen sene performansımdan memnundum ve benden olan beklentinin farkındayım. Bu sezon genel olarak bekleneni karşılayamadığımın da farkındayım ancak şöyle de bir şey var... Ben de kendi kendimi sorgulayan bir karaktere sahibim ve kendimden çok daha fazlasını bekliyorum. Bu sezon özelinde performansımdan kendim de tatmin olmadım. Ancak ufak tefek sakatlıklarım oldu ve bu sebeple yüzde yüz fizik olarak kendimi bulamadım. Ancak çok da kötü olduğumu da düşünmüyorum. Umarım bundan sonra performansımı yükseltirim. Kendim de bunu içten arzu ediyorum.”