Beşiktaş'a 'çilingir' olarak transfer edilen Adem Ljajic, başarılı geçen 2018-19'un ardından yeni sezonda futbolundan çok özel hayatı ile gündeme geldi.

Yıldız futbolcunun bu duruma paralel olarak performansında da büyük düşüş görüldü. Geçtiğimiz sezona göre 28 yaşındaki 10 numaranın maç başına gol ortalaması 0.33'ten 0.08'e geriledi. Comparisonator verilerine göre Boşnak asıllı futbolcunun, şut ortalaması 2.44'ten 2'ye, şut pası 2.15'ten 1.77'ye düştü. Ljajic, atak aksiyonlarının içerisinde de bir önceki sezona göre daha az bulundu. Tecrübeli oyuncunun bu değeri 9.26'dan 7.08'e indi. 5.15'lik başarılı atak aksiyonlarının içerisinde bulunma değeri de 3.62 olarak gerçekleşti. Ljajic'in 4.93'lük defansif aksiyon ve 1.81'lik araya girme karnesi ise sırasıyla 2,38'e ve 1,15'e geriledi. Oyuncu, 2018-2019'da maç başına 0,37'lik defans hattında bire bir mücadele kazanırken yeni sezonda 0,08'de kaldı. Adem Ljajic'in düşen diğer değerleri ise pas ve orta oldu. (Sabah)