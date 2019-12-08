Adem Ljajic ve Caner Erkin arasında tartışma

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa’ya konuk oldu. Mücadelenin 44. dakikasında Siyah Beyazlı ekipte Adem Ljajic ile Caner Erkin arasında ciddi bir tartışma yaşandı.

08 Aralık 2019, Pazar 19:50 Son Güncelleme:
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Adem Ljajic ve Caner Erkin arasında tartışma

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında son haftaların formda takımı Beşiktaş'ı ağırladı. 

Maçta dakikalar 44'ü gösterdiğinde Siyah Beyazlı ekipte iki futbolcu arasında ciddi bir tartışma yaşandı. Poziyonun ardından Adem Ljajic ile Caner Erkin birbirlerine sözlü şekilde uyarılarda bulundular. 

İkili daha sonra sakinleştikten sonra oyuna kaldıkları yerden devam ettiler. Soyunma odasına da giderken gözler ikiliye çevrilmişti. Ancak iki futbolcu da hakeme serzeniş dışında bir araya gelmediler.

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