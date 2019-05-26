Adem Ljajic kendini aştı, kariyer rekoru kırdı

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu etkili performansla takımın ön plana çıkan ismi olmayı başardı. Son olarak geçen akşam Kasımpaşa’yı sezonun son maçında Vodafone Park’ta 3-2’lik skorla devirdikleri maçta 2 asist yaparak karşılaşmanın kahramanları arasında yer alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu performansı sonrası sezon genelinde yakaladığı istatistikle bir ilke imza attı.

İlk sezonunda başardı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Adem Ljajic, 9 gol ve 13 asistlik performansla takımına toplamda 22 sayılık katkı sağladı. Başarılı futbolcu, bu sezonki görüntüsüyle kariyer rekorunu kırdı. Kara Kartal’dan önce görev yaptığı İtalya Serie A ekibi Torino’da 2016-17 sezonunda 36 mücadelede 12 gol ve 9 asistlik performans ortaya koyarak 21 sayıya katkı yapan Ljajic, Beşiktaş’taki ilk sezonunda en başarılı dönemini yakaladı.

‘30 taksitle bonservisini aldık’

Sezon başında Torino’dan 6.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Adem Ljajic, gelecek sezon da Beşiktaş’ta olacak. Konuyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Umut Güner, “Ljajic gelecek sezon da bizimle olacak. 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini Torino’ya 30 taksit olarak ödeyeceğiz” sözlerini sarf etmişti.

Mertcan Polat