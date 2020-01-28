Adem Ljajic kendine kulüp bulamadı

Sezon başında 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisi Torino’dan alınan Adem Ljajic, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Bu doğrultuda Sırp orta saha oyuncusu, bir süredir İtalya’da kulüp arayışlarını sürdürüyordu.

Ljajic, Çizme’de bir sonuç elde edemezken Rusya’dan gelen teklifleri de reddetti. 28 yaşındaki futbolcunun, şimdi ise sezon sonuna kadar Siyah- Beyazlılar’da kalıp kendisine yeni bir yol haritası oluşturması bekleniyor.