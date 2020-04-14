Adem Ljajic kararını verdi

Kara Kartal’da bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri alan Adem Ljajic’in, transfer listesine konulması gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından menaceri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Boşnak futbolcuya, Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova talip olmuştu. Tecrübeli oyuncunun, Rus kulübünden gelen öneriyi düşünüp menaceri aracılığıyla olumsuz mesaj verdiği kaydedildi.