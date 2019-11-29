Adem Ljajiç bu kez attı

Sırp futbolcu, Avrupa Ligi’nde Braga ile İstanbul’da oynanan maçta skor 1-1’ken penaltıyı kaçırmış ve Portekiz ekibi sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Dün mücadelenin son dakikasında Siyah- Beyazlılan penaltı kazandı. Abdullah Avcı, topun başına yine Ljajic’in gitmesini istedi. Sırp yıldız bu kez hata yapmadı ve düzgün bir vuruşla ağları sarsarak Beşiktaş’a Avrupa Ligi’ndeki ilk puanlarını kazandırdı. Başırılı oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Grubu galibiyetsiz bitiremezdik. Kazanma alışkanlığımız devam ediyor. Son dönemde gösterdiğim performanstan tam memnun değilim. Bu nedenle eleştirileri kabul ediyorum. Bunlar benim daha fazla çabalamama sebep oluyor. Bugün iyi oynadığımı düşünüyorum” dedi.