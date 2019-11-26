Survivor'da yarışan Milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup iki arkadaşı, gittikleri gece kulübünde bir polisi feci şekilde darp etti. Kılıççı ve arkadaşları hakkında 3’er yıl hapis istendi. Peki, Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında? İşte Adem Kılıçcı hakkında bilinmeyenler...

Adem Kılıçcı kimdir?

Gündemdeki haberler ardından milli boksör Adem Kılıççı’nın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Survivor yarışması ile tanınan boksör Adem Kılıççı, 2018 sezonunun şampiyonu olmuştu. Peki, Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında?

1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. 2001 Avrupa Şampiyonası 2.si 2009 Akdeniz Oyunları 2.si 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si 2013 Akdeniz Oyunları 1.si 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu olmuştur.

2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiştir Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır.

2017 yılında Survivor'da yarıştı. 2018 yılında Survivor'da tekrar yarışan Adem şampiyonluğu almıştır. Adem Kılıççı 2019 yılı Survivor Türkiye Yunanistan'a giden eski yarışmacılar arasında yer almıştır.