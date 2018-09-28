Adem Çağlayan: Konsantrasyon eksikliğinden gol yedik
Büyülşehir Belediye Erzurumspor'da teknik sorumlu Adem Çağlayan 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçını değerlendirdi. İyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Çağlayan, "Bu oyunla ligde kalacağımızı düşünüyorum. " yorumunu yaptı.
Adem Çağlayan'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Galatasaray'ın duran toplarına önlem almıştık. Bir an konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Önümüzde çok hafta var. Bu performansla ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz.