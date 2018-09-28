Adem Çağlayan: Konsantrasyon eksikliğinden gol yedik

Büyülşehir Belediye Erzurumspor'da teknik sorumlu Adem Çağlayan 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçını değerlendirdi. İyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Çağlayan, "Bu oyunla ligde kalacağımızı düşünüyorum. " yorumunu yaptı.

28 Eylül 2018, Cuma 22:15
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Adem Çağlayan'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'ın duran toplarına önlem almıştık. Bir an konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Önümüzde çok hafta var. Bu performansla ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz. 

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