Adem Çağlayan: Konsantrasyon eksikliğinden gol yedik

Adem Çağlayan'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'ın duran toplarına önlem almıştık. Bir an konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Önümüzde çok hafta var. Bu performansla ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz.