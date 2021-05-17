Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve önceki akşam kritik maçta Aslan'ın ağlarını sarsan Adem Büyük için sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı. 33 yaşındaki futbolcunun eşi Merve Büyük de yaptığı paylaşımda şu sözlerle isyan etti:

"Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şu an ne kadar üzülüyorsanız, ben de o kadar üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Eşim Malatyaspor'un ekmeğini yiyor, ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Galatasaray'dayken ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Şu an Malatyaspor'un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Ona da bu yakışırdı."