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Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük isyan etti: Maçı mı satacaktı!

Galatasaray ağlarını sarsan Yeni Malatyasporlu Adem Büyük için sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı, tecrübeli futbolcunun eşi Merve Büyük isyan etti.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük isyan etti: Maçı mı satacaktı!

Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve önceki akşam kritik maçta Aslan'ın ağlarını sarsan Adem Büyük için sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı. 33 yaşındaki futbolcunun eşi Merve Büyük de yaptığı paylaşımda şu sözlerle isyan etti:

"Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şu an ne kadar üzülüyorsanız, ben de o kadar üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Eşim Malatyaspor'un ekmeğini yiyor, ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Galatasaray'dayken ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Şu an Malatyaspor'un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Ona da bu yakışırdı."

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