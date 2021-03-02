Adem Büyük: O tartışmadan sonra hakeme bir şey oldu

Adem Büyük'ün maç sonu açıklamaları şu şekilde:

İyi mücadele oldu ama taa ki Halis Özkahya ve Sergen Yalçın arasındaki tartışmaya kadar. Ondan sonra hakeme bir şey oldu. Hakemin, Beşiktaşlı futbolculara karşı konuşmalarına ve bize karşı konuşmalarına bakılsın. Kimse kimseyi azarlayamaz burada! FIFA kokartlı bir hakem. Biz hakeme aynı tavrı gösterince kart görüyoruz.

Şimdi daha da fazla uzatıp ceza almak da istemiyorum. Haftalar azalıyor, galibiyet serisi elde etmemiz lazım.





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