30 Ağustos 1987 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde doğan Adem Büyük küçük yaşlarından beri futbolcudur. Artvin Hopa Spor takımında futbola başlayan Adem Büyük, sonrasında Arhavispor altyapısı ve Beşiktaş altyapısında futbol oynadı. 2004-2005 sezonunda, Beşiktaş'ın A2 takımıyla çıktığı 28 maçta 26 gol atmayı başaran Adem Büyük, sonrasındaki sezon Beşiktaş ile profesyonel anlaşma sağladı. Beşiktaş'la hiç maça çıkamayan Adem Büyük, sonraki sezon Sebatspor'a kiralandı.

Adem Büyük nereli?

Adem Büyük, Doğu Karadeniz bölümünün illerinden birisi olan Artvin'in, Hopa ilçesinde dünyaya gelmiştir. 17 yaşına kadar doğduğu şehir Artvin'in altyapı takımlarında oynayan Adem Büyük, 2004 yılında İstanbul'a gitti.

Adem Büyük kaç yaşında?

Adem Büyük 30 Ağustos 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Şu an, 33 yaşında olan futbolcu, 30 Ağustos 2021 yılında 34 yaşından gün alacak.

Adem Büyük hangi takımlarda oynadı?

Adem Büyük altyapı ve profesyonel anlamda farklı kulüplerde forma giyme şansı yakalamıştır. Adem'in altyapı kariyeri 2001 yılında başlamış, profesyonel kariyeri halen sürmektedir.

Altyapısında oynadığı takımlar

2001-2002 yıllarında Artvin Hopaspor

2002 ile 2003 yılları arasında Arhavispor

2003-2005 yılları arasında Beşiktaş

Profesyonel olarak oynadığı takımlar

2005-2008 yılları arasında Beşiktaş takımında yer aldı. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Adem Büyük, 2005-2006 sezonunu Zeytinburnuspor, 2006-2007 yılını Akçabat Sebatspor, 2007-2008 yılını ise Altayspor'da forma giymiştir.

2008 ile 2012 yıllarında Manisaspor'da forma giymiştir. Manisaspor'dan, 2009-2010 yılında Boluspor'da kiralık olarak forma giymiştir. 2011 yılını ise yine kiralık olarak Mersin İdman Yurdu forması terletmiştir.

2012-2017 yılında Kasımpaşa'da görev yapmıştır.

2017-2019 yılında Yeni Malatyaspor formasını giydi.

2019-2020 yıllarında Galatasaray 'da oynadı.

2020 yılında Yeni Malatyaspor'da tekrar görev almaya başladı.

Adem Büyük 2021'de hangi takımda oynuyor?

Adem Büyük 2020 yılında Galatasaray'dan ayrılarak, Yeni Malatyaspor'da forma giymeye başladı. 2021 ile 2022 yılları arasında eski takımı Yeni Malatyaspor'da oynamaya devam edecek.

Adem Büyük maaşı ne kadar?

Adem Büyük Galatasaray'da yıllık 3 milyon 750 bin TL maaş alırken, Yeni Malatyaspor'da bu rakamın 2 milyon TL civarında olduğu belirtilmiştir. Adem Büyük Yeni Malatyaspor'da forma şansı giymek için Galatasaray'dan 2 milyon TL alacağından vazgeçmiştir.

Adem Büyük başarıları neler?

Adem oynadığı futbol takımlarında, sırasıyla 2008-2009 Manisaspor'la 1. Lig şampiyonluğu, 2010-2011 yılında Mersin İdman Yurdu ile 1. Lig şampiyonluğu, 2011-2012 yıllarında Kasımpaşa ile play-off şampiyonluğu yaşamıştır.

Futbolcu, 2019 ile 2020 sezonunda Galatasaray'da Türkiye Süper Kupasını kazanma başarısınız göstermiştir. Kendi kişisel kariyerindeki en önemli başarısı olarak 2004-2005 yıllarında arasında Beşiktaş A2 takımında gol krallığı gösteriliyor.

Adem Büyük Milli Takım kariyeri

Adem Büyük milli takımlar seviyesine U-18, ilk olarak Almanya ile 2004'te oynanan hazırlık maçları için çağırıldı. 23 Kasım 2004 yılında U-18 milli takımında ilk kez forma giyen maçta gol atma başarısı gösterdi.

Ocak 2005 yılında Belçika ile alt yaş kategorilerinde oynanan iki maçta da 1'er gol atma başarısı gösterdi. Şubat 2005'te düzenlenen Meridyen Kupası kadrosunda yer aldı ve tüm maçlarda oynayarak, kupa kazanma başarısı gösterdi.

Kasım 2007 yılında İsveç'le oynanan U-21 maçının kadrosuna çağrıldı. İlk defa U-21 milli takım forması giyen Adem Büyük sonrasındaki 2011 yılında, Türkiye A2 milli takımına çağrıldı. Oynadığı 2 maçta 1 gol atma başarısı gösteren Adem Büyük, Kasım 2013 yılında ise Fatih Terim tarafından Türkiye milli takımı forma şansı buldu. Adem Büyük Türkiye milli takımında ilk kez 15 Kasım 2013 yılında Kuzey İrlanda forma giymiştir.