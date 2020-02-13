Adem Büyük: Mayıslar bizimdir!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etmesine rağmen elenen Galatasaray’da maçın yıldızı Adem Büyük, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Maçın yıldızı Adem, “Alanyasporlu futbolcular çok fazla yere yattı. Hakem buna çok müsaade etti. İlk maçın hakemi de buna müsaade etti. Mariano’nun 3 faulü var 2’sine kart gösterdi. Adamlar baştan aşağı faul yaptı, hiç kart göstermedi hakem” dedi.

Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, “Mayıslar bizimdir” diyerek mutlu sonu işaret etti.