Sezon başında Sarı-Kırmızılı takımdan kendi isteğiyle ayrılan 33 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce de formasını giydiği Yeni Malatya'ya döndü. Bu yıl da Doğu ekibinde üstün bir performans sergileyen Adem, Yeni Malatya adına ligde 17 kez fileleri sarstı. Dün gece de Galatasaray maçını boş geçmeyen deneyimli oyuncu, attığı golle Cim Bom'un averaj hesaplarını zora soktu.

39'da fileleri buldu

Karşılaşmanın 39. dakikasında Chebake'in sağdan pasında topun gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Adem, Yeni Malatya'yı öne geçirdi. Bu aynı zamanda konuk ekibin ilk şut denemesiydi ve top filelere gitti. Golün ardından sevinmek için yanına gelen arkadaşlarına durmaları yönünde işaret yapan Adem Büyük, eski takımına saygı gösterip gol sevincine katılmadı.