Adem Büyük... 32 yaşında Galatasaray'a transfer oldu, sessiz sedasız 11 gol attı. Alacaklarını bırakıp Yeni Malatya'ya gitti, kulübüne para kazandırdı. Bu kez de Fenerbahçe'yi yıkan gollerden birine imza atarak, yine Cim Bom'un yüzünü güldürdü. Artık 33 yaşında olan Adem, kariyerinin en olgun döneminde hem Türk futbolunun röntgenini çekti hem de Galatasaray günlerini anlattı. İşte FANATİK'in Youtube kanalına özel Adem Büyük röportajından öne çıkanlar...

'Pandemi olmasa şampiyonduk'

"Galatasaray'a gidişim ne kadar sürpriz olduysa ayrılığım da o kadar sürpriz oldu. İnanılmaz anılar ve arkadaşlıklar biriktirdim. Çok sevdiğim hocamın ve arkadaşlarımın olduğu bir takıma gittim. İyi ki gidip oraları görmüşüm. İlk transfer olduğumda taraftarın bana inanılmaz tepkisi olmuştu. Ama Galatasaray taraftarının şöyle bir özelliğini öğrendim. Sahaya çıktığınız zaman oyuncusunu hiçbir zaman yerden yere vurmuyor. Sadece sonuna kadar destekliyor. Bana gösterdikleri ilgi için, sevgi için çok teşekkür ederim. Pandemi süreci olmasaydı yüzde bir milyon açık ara, şampiyon olacaktık."

'Hocam bırakmak istemedi'

"Kimse bana Galatasaray'dan ‘git’ demedi. Tekrar Fatih hocama çok teşekkür ederim. Bana gösterdiği ilgi alaka, verdiği forma şansı, benim için unutulmaz bir sezondu o sezon. Ayrılırken de hocamdan izin alarak ayrıldım. Hocayla konuştuğumda beni kesinlikle gönderme taraftarı olmadığını defalarca dile getirdi. "Senin hayatın, senin kararın" diyerek bana yardımcı oldu. Hocamla da iyi ayrıldım."

'O golümü hâlâ izliyorum'

"Galatasaray stadının inanılmaz bir atmosferi var. Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı ilk 11 maçımdı ve sahaya çıkarken tüylerim diken diken oldu. 20 maç oynamış kadar oldum o maçta. Berabere kalmayıp yenilsek bu kadar üzülmezdim. Son dakika yediğimiz gol yüzünden berabere bitti ve beni inanılmaz üzdü. Hâlâ açıp açıp izlerim o golü. İnanılmaz bir duyguydu benim için."

'Falcao çok iyi bir insan'

"Falcao inanılmaz bir oyuncu. Yaşadığı sakatlıklar kolay sakatlıklar değil. Daha önce yaşadığı ve şimdi yaşadıkları var. Yaş ilerledikçe daha çok hissediyorsunuz o ağrıları. Falcao da güçlü kalmak için çalışıyor ama maalesef vücudu buna izin vermiyor artık. Kalitesi inanılmaz. Antrenmandaki çalışması ve özverisi çok iyi. Herkes Falcao buraya para almaya gelmiş diye düşünüyor ama antrenmanlarda da koşan, çalışan, mücadele eden bir oyuncu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan. Tanıdığım için çok mutluyum."

'Fenerbahçe'den hiç korkmadık'

"Fenerbahçe deplasmanına giderken hiçbir takım arkadaşımın gözünde korku görmedim. Kendi oyunumuzu oynarsak mutlak 3 puanla ayrılacağımızı biliyorduk. Her dediğimiz, her yaptığımız neredeyse çıktı. Ben de Fenerbahçe'ye daha önce gol atamamıştım, gol attığım için mutluyum ama Fenerbahçe gibi bir takımı deplasmanda 3-0 hem de iyi oyunla yenmek gurur verici."

'Hamza hoca özel biri'

"Fenerbahçe maçına dört forvet ile çıktık. İnsanlar eleştirebilir ama hep mücadele eden isimler. Sakatlıklar nedeniyle mecburen böyle oynamak zorundayız. Şu anda da iyi gidiyor. Hamza hoca Türkiye'nin en beyefendi hocası. Çok iyi bir teknik adam. Saha içi ve dışında özel bir insan. Yaptıkları ortada, onunla çalıştığım için mutluyum.

'Yabancı sayısına karşı değilim ama...'

'Yeni yıl gelmeden takımımız kalmadı'

"Hocalarımız, yöneticilerimiz Türk futbolcusundan şikayetçi. Sonra yabancı sınırına geliyor mevzu. Ben Türk oyuncusu olarak yabancı sayısına karşı değilim ama eğer elinde o yabancıdan daha iyi bir Türk oyuncu varsa zaten onu kullan. Asıl Türkiye'ye gelen yabancı oyuncular yetersiz. Her takımda 15 tane yabancı var. Almak zorunda değiller ama herkes alıyor. Toplasan eli ayağı düzgün 10 tane yabancı yok. Hem katkı olarak, hem performans olarak. Yeni yıl gelmeden Avrupa kupalarında takım kalmadı. Adını bilmediğimiz lig bizi sıralamada geçmiş mesela. Bütün suçu Türk oyunculara atmak kolaycılık olur. Biraz da yabancı oyuncuyu konuşmak lazım. Çok yabancı oyuncu biliyorum buraya gelip yatarak para kazanan."

'Türk oyunculara güvenmek gerekiyor'

"Ben Galatasaray'da bunu yaşadım mesela. Yorumcular çıkmış diyor ki, "Ben şimdi Ömer Bayram ile Adem Büyük'ü mü izleyeceğim." İzleme abi o zaman. Böyle zaten hiçbir yere gidemeyiz. Nasıl gidecek ki? Sen oyuncuyu yerden yere vur. Ayağı olmayan bir tane yabancıyı yerlere göklere sığdıramazlar. Ondan sonra Türk futbolu ölmüş, bitmiş. Biraz da Türk oyuncularına güvenmek gerekiyor."

Yakup Çınar