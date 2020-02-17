Süper Lig'de Galatasaray, derbi öncesi Yeni Malatyaspor'u evinde 1-0 mağlup ederek moral buldu.

Müsabakada son haftaların formda ismi Adem Büyük, teknik direktör Fatih Terim'i sinirlendirdi.

Mücadelenin 36. dakikasında Galatasaray'ın etkili hücumunda Adem topla buluştu. Ömer Bayram sol kanattan bindirirken golcü isim uzak mesafeye rağmen kaleye vurmayı denedi. Adem'in şutu kaleyi bulmadı ve auta çıktı. Bu tercih Fatih terim'i sinirlendirdi. Deneyimli hoca kulübede serzenişte bulundu.

İlk kez dört maç üst üste gol attı

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Adem Büyük, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında renklerine dahil ettiği tecrübeli futbolcu, ligde 6. kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada da topu filelerle buluşturan Adem Büyük, kariyerinde ilk kez bu kulvarda üst üste 4 maçta gol atmayı başardı. Adem Büyük, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bir gol kaydetmişti.

Yine aynı köşe

Adem Büyük, daha önce attığı 5 penaltıda olduğu gibi yine kalecinin sağ alt köşesine penaltıyı attı. Farnolle köşeyi bildi ama kurtaramadı. (Skorer)