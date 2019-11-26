Adem Büyük: Duygularım karmakarışık

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki 5. maçında sahasında Club Brugge’ü konuk etti. Temsilcimiz, 11. dakikada Adem Büyük’ün attığı şık golle öne geçmesine rağmen Club Brugge 90+2’de Diatta ile durumu 1-1’e getirdi. Club Brugge'ün gol sevinci sırasında 90+3. dakikada Diatta ve Mata, ikinci sarı kartlarından kırmızı kart görerek maçı 9 kişi tamamladı. Galatasaray, bu sonuçla gruptaki puanını 2 yaparken Club Brugge, puanını 3'e yükseltti ve temsilcimiz son sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi yolunda ağır bir yara aldı.

Mücadelenin ardından maçta iyi bir performans ortaya koyan Adem Büyük, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Adem'in maç sonu açıklamaları:

"Duygularım karmakarışık. Sevinçliyim ama daha çok üzgünüm. Hak ettiğimiz maçı böyle bitirmek bize yakışmadı. Bugün gerçek Galatasaray'ın her kulvarda ne kadar iyi olabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Son vuruşları daha iyi yapabilsek daha farklı olabilecek maçı kaybettik. Futbol bu, en ufak bir konsantrasyon hatası golü getirdi diyebilirim. Maç boyunca konsantrasyonumuz üst düzeydeydi, buna da konsantrasyon hatası demek istemiyorum, şanssızlıktı."

"Zannedersem Marcao'ya çarpıp gidiyor top. Ben öyle görmüştüm. Belki ona çarpmasa direkt Muslera'ya gidecekti. Şanssızlık."