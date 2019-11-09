Adem Büyük: Deplasmanda güzel bir galibiyet aldık

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep’i 2-0 mağlup etti.

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncularından Adem Büyük, maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza bir armağan olsun istiyorduk. Çünkü ağır bir maçtan çıktık. Moral olarak oldukça negatif durumdaydık ve bugün burada kazanmak istiyorduk açıkçası. İyi bir oyunla kazandık, pozisyonlara girdik. Pozisyon da vermedik, gol yemedik. Gol yemeden deplasmanda güzel bir galibiyet aldık. Galatasaray gibi oynadığımız sürece hiç kimse bizim önümüzde duramaz. Umarım bugünkü galibiyet ilerideki haftalar için mesaj olur. Çünkü toparlanmamız gerekiyor. Bu galibiyet de bize toparlanmak için yardımcı olacak. Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz her zaman bizi destekliyorlar. Bizi desteklemeye de devam etsinler. Sezon sonu inşallah hedefimize ulaşacağız. Bunun başka yolu yok. Dediğim gibi biz Galatasaray gibi oynayıp Galatasaray gibi şampiyon olmak istiyoruz. Rakibimizden daha çok mücadele ettik, arkadaşlarımız birbirine yardım etti. Bir topa 2-3 kişi mücadele edip topu geri kazanmaya çalıştık. Pozisyon verdik en önemlisi de buydu zaten. İkili mücadelelerin daha çok ön planda olduğu bir maçtı. Biz daha üstün çıktık ve maçı kazandık.”