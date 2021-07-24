Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnifte, Adem Asil halka, atlama masası ve genel tasnifte, Ferhat Arıcan paralel barda, İbrahim Çolak ise halkada, finale yükselme başarısı gösterdi.

Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında mücadele edecek. Adem Asil 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde madalya mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan, 3 Ağustos'ta paralel aletinde yarışacak. İbrahim Çolak ise 2 Ağustos'ta halka aletinde, final için performansını sergileyecek.

DHA